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Olağanüstü toplantı kararı! Fenerbahçe Süper Lig'den çekilecek mi?

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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Olağanüstü toplantı kararı! Fenerbahçe Süper Lig’den çekilecek mi?

Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'den çekilme dahil alınacak aksiyonları değerlendirmek üzere 2 Nisan'da çoğunluk sağlanmaması halinde 9 Nisan'da olağanüstü toplanacak. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki görevinden istifa etti.

Fenerbahçe, 2 Nisan Salı günü takımın Süper Lig'den çekilmesi dahil konuların değerlendirileceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verdi.



Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından bugün Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Sarı-lacivertliler, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Genel Kurul Toplantısı yapılacağını duyurdu.

Toplantıda dün oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımı'nın Süper Lig'den çekilmesi dahil konular görüşülecek.

İSTİFA KARARI!

Ali Koç, Kulüpler Birliği'ndeki görevinden istifa etti.

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