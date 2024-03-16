Akyazı’da dev randevu! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri...

YENİ STADYUMDA 8. KEZ

Karadeniz ekibi 2016-2017 sezonundan beri maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, bordo-mavililere konuk olduğu Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda yakaladığı yenilmezlik serisini bu stada taşıyamadı. Fenerbahçe, rakibine karşı 6'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere burada 7 kez sahaya çıktı. Bu süreçte Trabzon ekibi ligde 4 galibiyet alırken, Fenerbahçe tek galibiyetini 2020-2021 sezonunda elde etti. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı.