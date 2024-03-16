16 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Fenerbahçe Haberleri Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
ABONE OL
Akyazı’da dev randevu! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri...

Süper Lig'de 29 hafta geride kalırken ligdeki şampiyonluk yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir çekişme yaşanıyor. 30.hafta maçlarında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Fenerbahçe ise zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Dev derbinin ligin kırılma maçı olabileceği konuşulurken, iki takımda da eksik ve ceza sınırındaki oyuncular dikkat çekiyor. İşte kritik maçın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

FENERBAHÇE PUAN KAYBI İSTEMİYOR

Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 76 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

KANARYA'DA ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.

BECAO DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Trabzonspor deplasmanında takıma dönecek. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında takımından uzun süre ayrı kalan tecrübeli savunmacı, Hatayspor karşılaşmasıyla yeniden formasına kavuşmuştu.

Söz konusu müsabakada yeniden sakatlanan Becao, Avrupa'da Union Saint-Gilloise maçları ile ligde Pendikspor mücadelesini kaçırmıştı. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Becao'nun, Trabzonspor maçında 21 kişilik kadroda yer bulması bekleniyor.

Öte yandan takımla çalışmalara başlayan Leonardo Bonucci de İsmail Kartal'ın tercih etmesi durumunda kadroda yer alabilecek.

9 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

YENİ STADYUMDA 8. KEZ

Karadeniz ekibi 2016-2017 sezonundan beri maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, bordo-mavililere konuk olduğu Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda yakaladığı yenilmezlik serisini bu stada taşıyamadı. Fenerbahçe, rakibine karşı 6'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere burada 7 kez sahaya çıktı. Bu süreçte Trabzon ekibi ligde 4 galibiyet alırken, Fenerbahçe tek galibiyetini 2020-2021 sezonunda elde etti. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü karşılaşma, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. Toplam 8 golün atıldığı lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3'lük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 19 Kasım 2000'de Kadıköy'de oynanan lig maçında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Fenerbahçe 24 Nisan 2016'da Trabzon'da oynanan ve yarıda kalan maçı da 4-0 kazandı.

TRABZONSPOR GALİBİYET PEŞİNDE

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Ligde 49 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmayı hedefliyor.

BORDO MAVİLİLERDE 2 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek.

Sezon başında Slovenya'da yapılan kampta sakatlanan Orsic'in de maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

BİLETLER TÜKENDİ

Karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını dolduracak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak. Karşılaşmada, 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA