15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye derbi öncesi Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber

Fenerbahçe'ye derbi öncesi Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
ABONE OL
Fenerbahçe’ye derbi öncesi Mert Hakan Yandaş’tan kötü haber

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku yaşandı. Yandaş, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA