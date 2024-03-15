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Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi | Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi | Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Temsilcimizin rakibi belli oldu. Fenerbahçe Yunan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti. Gelen son dakika bilgisine göre; UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

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