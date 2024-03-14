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Sadettin Saran Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Sadettin Saran Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Sarı-lacivertli kulübe başkan adaylığıyla ilgili çalışmalar nedeniyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyeliğinden istifa etti.

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