Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Pendikspor ile dün oynanan maça 11'de başlayan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.