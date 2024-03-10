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İsmail Kartal'dan savunma kararı! İşte Fenerbahçe - Pendikspor maçı muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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İsmail Kartal’dan savunma kararı! İşte Fenerbahçe - Pendikspor maçı muhtemel 11’leri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Pendikspor'u konuk edecek. Kazanarak lider Galatasaray ile olan puan farkının açılmasını istemeyen sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek, Becao, Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü'nün eksiklikleri bulunuyor. Özellikle stoper bölgesindeki eksikliklerin ardından İsmail Kartal'ın kararını verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin 11'i de şekillendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bugün Pendikspor'u konuk edecek. Ligde üst üste çıktığı üç maçtan da galibiyetle ayrılan ve son olarak Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'i 3-0'la geçen sarı-lacivertlilerde hedef; bugün de sahadan zaferle ayrılarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamamak. Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencilerine "Tek hedefimiz galibiyet. İlk maçta olduğu gibi bu maçta da farklı bir galibiyet istiyorum" diyerek sesledi.

STOPERDE SIKINTI
Sarı-lacivertlilerde bu zorlu mücadele öncesinde önemli eksikler var. Son oynanan Hatayspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü bugün forma giyemeyecek. Ağları olan Bonucci'nin de oynaması beklenmiyor. Teknik direktör İsmail Kartal özellikle stoper bölgesinde yaşananlar sonrasında Oosterwolde'yi yine bu bölgede oynatacak.

DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM
Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesinde 5 oyuncu kart sınırında... Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda Trabzonspor maçında görev yapamayacaklar. Bu dört ismin yanı sıra Becao da sınırda ancak bugün oynamayacak.

DÖRDÜNCÜ RANDEVU
Fenerbahçe ile Pendik, tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. İki ekip daha önce ikisi Türkiye Kupası, biri ise ligde olmak üzere üç maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu maçların ikisini 1-0 ve 5-0 olmak üzere kazandı. Diğer karşılaşmadan da Pendik 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

17 MAÇTIR YENİLMİYOR
Ligdeki tek yenilgiyi Trabzonspor'dan alan Fenerbahçe, tam 17 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, ligde de Adana Demir, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor'la da berabere kaldı.

PENDİKSPOR 4'TE 0 ÇEKTİ
Geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor, yeni hocasıyla da ilk maçını kaybederken ligde üst üste 4 maçtır puan alamıyor. Bu sezon dış sahada 14 maçta 11 puan toplayan İstanbul ekibi, deplasmanda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te İstanbulspor'a (4-2) karşı aldı.

FENERBAHÇE - PENDİKSPOR MUHTEMEL 11'LER
F.Bahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Rassoul, Berkay, Sequeira, Lusamba, Badou Ndiaye, Cekici, Halil, Thiam, Umut Nayir

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