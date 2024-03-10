İsmail Kartal’dan savunma kararı! İşte Fenerbahçe - Pendikspor maçı muhtemel 11’leri...

DÖRDÜNCÜ RANDEVU

Fenerbahçe ile Pendik, tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. İki ekip daha önce ikisi Türkiye Kupası, biri ise ligde olmak üzere üç maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu maçların ikisini 1-0 ve 5-0 olmak üzere kazandı. Diğer karşılaşmadan da Pendik 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.