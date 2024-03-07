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Fenerbahçe'ye Becao'dan kötü haber! Yırtık tespit edildi! 3 hafta yok...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Fenerbahçe’ye Becao’dan kötü haber! Yırtık tespit edildi! 3 hafta yok...

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçında sakatlanan Brezilyalı savunmacısı Becao'dan sarı lacivertlilere kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun kas yırtığı olduğu tespit edilirken Becao'nun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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