FB UEFA Avrupa Maçı Şifresiz Canlı İzle! Union Saint Gilloise - Fenerbahçe Maçı Şifresiz Hangi Kanalda? 7 Mart 23:00
FB UEFA Avrupa Maçı Şifresiz Canlı İzle - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın yükselen yıldızı Union Saint-Gilloise ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Bu maç, sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki prestij mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. İki takımın ilk 11'leri ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaya dair eksikleri, maç öncesi en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki Union Saint Gilloise - Fenerbahçe Maçı Şifresiz Hangi Kanalda?
Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı için geri sayım sona erdi! Bu akşam saat 23:00'te Belçika'da kozlarını paylaşacak olan iki takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafer için ter dökecek. Fenerbahçe, ilk maçta galip gelerek rövanş maçında avantajlı duruma geçmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Belçika ekibini yenerek Avrupa'da zirveye uzanmak için önemli bir adım atmak için mücadele edecek. Peki karşılaşma hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar…
UNİON SAİNT GİLLOİSE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Union Saint Gilloise – Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23:00'te Den Dreef Stadion stadyumunda oynanacak. Maç EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Union Saint-Gilloise, sahaya çıkacak olan Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Puertas ve Nilsson ile dengeli ve dinamik bir kadroya sahip. Fenerbahçe ise Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz ve Batshuayi gibi yıldızlarıyla tecrübe ve yetenek bakımından zengin bir ilk 11 sunuyor. Ancak, Fenerbahçe'nin bu maça Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Becao gibi önemli isimlerden yoksun çıkacak olması, takımın performansını etkileyebilir.
UNİON SG - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR
UEFA Konferans Ligi'nde bu hafta oynanacak bir çok karşılaşma dünyanın farklı ülkelerinde canlı yayınlanacak. Türkiye'de Exxen ekranlarında olacak mücadele 7 farklı kanalda yayınlanacak. İşte, Union Saint - Gilloise maçını şifresiz canlı veren kanallar;
Paramount+ USA ($/geo/R)
RMC Sport Live 7
Stan Sport Australia ($/geo/R)
ViaPlay Norge HD
ViaPlay Polska HD
ViaPlay Suomi HD
ViaPlay Sverige HD
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ!
Kaleci: Altay Bayındır
Defans: Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu
Orta Saha: Jose Sosa, İsmail Yüksek, Miha Zajc
Forvet: Arda Güler, Mesut Özil, Serdar Dursun
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Union Saint Gilloise – Fenerbahçe maçını bu akşam Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
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