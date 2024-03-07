FB UEFA Avrupa Maçı Şifresiz Canlı İzle! Union Saint Gilloise - Fenerbahçe Maçı Şifresiz Hangi Kanalda? 7 Mart 23:00

UNİON SAİNT GİLLOİSE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Union Saint Gilloise – Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23:00'te Den Dreef Stadion stadyumunda oynanacak. Maç EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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Union Saint-Gilloise, sahaya çıkacak olan Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Puertas ve Nilsson ile dengeli ve dinamik bir kadroya sahip. Fenerbahçe ise Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz ve Batshuayi gibi yıldızlarıyla tecrübe ve yetenek bakımından zengin bir ilk 11 sunuyor. Ancak, Fenerbahçe'nin bu maça Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Becao gibi önemli isimlerden yoksun çıkacak olması, takımın performansını etkileyebilir.