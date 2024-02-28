Fenerbahçe’de Szymanski’ye 2 talip birden! Dünya devleri sıraya girdi...

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Szymanski'yi kolay bırakmaya niyeti yok. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncu için 30 milyon euro talep ediyor. Sezon sonunda transferde somut adımların atılması bekleniyor. Kanarya'da Arda Güler'den sonra önemli bir gelirin daha kasaya konması hedefleniyor.