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Fenerbahçe'de Szymanski'ye 2 talip birden! Dünya devleri sıraya girdi...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.02.2024
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Fenerbahçe’de Szymanski’ye 2 talip birden! Dünya devleri sıraya girdi...

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de kilit isimlerden biri olan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'ye 2 İngiliz devi talip oldu. Avrupa kulüplerinin radarına giren Szymanski için Arsenal ve Manchester United devreye girerken sarı lacivertliler 30 milyon euro talep ediyor.İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Sebastian Szymanski, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, bu sezon kilit isimlerin başında yer alan Polonyalı yıldız takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro'ya transfer edilen genç oyuncu, sergilediği grafikle kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Bu sezon 41 resmi maçta forma giyen Polonyalı oyuncu, 12 gol ve 14 asistlik katkısıyla dikkat çekti.

AVRUPA'NIN RADARINDA

Son haftalarda bir form düşüklüğü yaşayan Sebastian Szymanski, İsmail Kartal tarafından Kasımpaşa maçında kulübeye çekildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk 11'e dönen Szymanski, MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada 65 dakika süre aldı.

Sezonun ilk yarısındaki performansına dönmek isteyen Sebastian Szymanski hakkında transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Yüksek potansiyeliyle dikkatleri üzerine çeken yıldız isim, Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine girdi.

YENİ ADRESİ İNGİLTERE!

Sebastian Szymanski'ye özellikle İngiltere Premier Lig ekipleri yakın ilgi gösteriyor. Arsenal ve Manchester United, genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ada'nın iki dev kulübü Polonyalı futbolcuya imza attırmak için transferde dev bir yarışa girdi.

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Szymanski'yi kolay bırakmaya niyeti yok. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncu için 30 milyon euro talep ediyor. Sezon sonunda transferde somut adımların atılması bekleniyor. Kanarya'da Arda Güler'den sonra önemli bir gelirin daha kasaya konması hedefleniyor.

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