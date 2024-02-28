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Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusu! Galatasaray'dan videolu yanıt...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.02.2024 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
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Fenerbahçe’den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusu! Galatasaray’dan videolu yanıt...

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Galatasaray ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye yanıt verirken paylaşımda "Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Kamuoyuna duyuru Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

GALATASARAY'DAN VİDEOLU YANIT

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye yanıt verdi.

"Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez." açıklamasıyla yapılan paylaşım şöyle:

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