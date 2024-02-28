Fenerbahçe’den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusu! Galatasaray’dan videolu yanıt...

GALATASARAY'DAN VİDEOLU YANIT

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye yanıt verdi.

"Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez." açıklamasıyla yapılan paylaşım şöyle:

"Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez." pic.twitter.com/zcY7U93UF4 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 28, 2024