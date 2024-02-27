Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı VAR kayıtları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TFF 27. Hafta var kayıtları izle

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadele, haftanın en çok tartışılan hakem kararlarının konuşulduğu maçlardan biriydi ve Cumartesi günü gerçekleşti. Maçta Mert Hakan Yandaş ve Batshuayi'nin uzatma dakikalarında attığı gollerle Fenerbahçe, rakibini mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hayata geçirilen yeni uygulama kapsamında, VAR kayıtları artık herkese açık bir şekilde paylaşılmaya başlandı. Taraftar ise TFF tarafından yayınlanacak olan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı VAR kayıtların ne zaman paylaşılacağını merak ediyor. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı VAR kayıtları saati…