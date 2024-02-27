Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı VAR kayıtları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TFF 27. Hafta var kayıtları izle
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın hakemi Cihan Aydın'ın düdük çalma ve verdiği kararları, spor kamuoyunda yoğun şekilde tartışıldı. Özellikle taraftarlar, maçtaki tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarının ne zaman paylaşılacağını merak ediyorlar. Peki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı VAR kayıtları ne zaman açıklanacak? İşte, TFF 27. hafta VAR kayıtlarına ilişkin detaylar…
Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadele, haftanın en çok tartışılan hakem kararlarının konuşulduğu maçlardan biriydi ve Cumartesi günü gerçekleşti. Maçta Mert Hakan Yandaş ve Batshuayi'nin uzatma dakikalarında attığı gollerle Fenerbahçe, rakibini mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hayata geçirilen yeni uygulama kapsamında, VAR kayıtları artık herkese açık bir şekilde paylaşılmaya başlandı. Taraftar ise TFF tarafından yayınlanacak olan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı VAR kayıtların ne zaman paylaşılacağını merak ediyor. İşte Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı VAR kayıtları saati…
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı VAR kayıtları bu akşam saat 20.00'de TFF'nin YouTube ve Facebook kanallarından yayınlanacak.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ
13'üncü dakikada Krunic'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Tadic ortasını arka direkteki Dzeko'ya yaptı. Dzeko'nun kafa vuruşu kaleci Ali Emre'den döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Cengiz Ünder topu üstten auta gönderdi.
14'üncü dakikada sağ kanattaki Fall'ın pasıyla ceza sahası çizgisine yakın bir noktada buluşan Aytaç Kara'nın sert şutunda top üstten auta çıktı.
23'üncü dakikada sol taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder, ortasını ceza sahasındaki Djiku'ya yaptı. Djiku'nun kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.
35'inci dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
45+1'inci dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Dzeko pasını penaltı noktasının biraz gerisindeki Mert Hakan Yandaş'a aktardı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Ali Emre Yanar kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
54'üncü dakikada orta çizgideki Tadic pasını sol kanattan hareketlenen Oosterwolde'ye aktardı. Oosterwolde'nin ceza sahasına gönderdiği pasa Porozo'nun yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
58'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol köşeden korneri kullanan Aytaç Kara, ceza sahası içindeki Porozo'ya ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
64'üncü dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Mert Hakan Yandaş geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 1-1.
80'inci dakikada Tadic'in kendi yarı sahasından gönderdiği uzun topa hareketlenen Batshuayi, kaleci Ali Emre'yi de geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Bu oyuncunun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
90+4'üncü dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen ortada top Yunus Emre Gedik'in eline çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren mücadelenin hakemi Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
90+6'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına gelen Batshuayi'nin vuruşunu kaleci Ali Emre kurtardı. Dönen topla tekrar buluşan Batshuayi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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