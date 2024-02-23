Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? FB Union Saint-Gilloise Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turundaki rakibi belirlendi. Temsilcimiz Fenerbahçe, grupları lider olarak tamamlayarak doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maç tarihi ise merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?