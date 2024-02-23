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Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? FB Union Saint-Gilloise Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? FB Union Saint-Gilloise Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turundaki rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, grupları lider olarak tamamlayarak doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazandı. Sarı-lacivertli takımın rakibi, bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi. Bu heyecan verici gelişmeler sporseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turundaki rakibi belirlendi. Temsilcimiz Fenerbahçe, grupları lider olarak tamamlayarak doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maç tarihi ise merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

FENERBAHÇE'NİN KONFERANS LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

Avrupa Konferans Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayan ve direkt adını son 16'ya yazdıran Fenerbahçe, Union SG ile karşı karşıya gelecek.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi, 23 Şubat Cuma günü (bugün) saat 15:00'te başladı. Kura çekimi TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayınlandı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı maçın tarihi belli oldu.

Gruptan lider çıkan Fenerbahçe, Konferans Ligi play-off turundan gelen takımlardan biri ile 7 Mart'ta dışarıda, 14 Mart'ta içeride oynayacak.

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