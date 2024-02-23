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Fenerbahçe'de Fred'in durumu belli oluyor!

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.02.2024
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Fenerbahçe’de Fred’in durumu belli oluyor!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Fred için karar günü geldi. Bireysel olarak çalışan Brezilyalı yıldızın, Kasımpaşa maçında kadroda olup olmayacağına ilişkin yol haritası planlanacak.

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