Fenerbahçe'nin önemli orta saha oyuncusu Fred'in sahalara dönüş tarihi, son zamanlarda Fenerbahçeli taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Fred, takımın kilit oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor ve sakatlığıyla ilgili en güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Fred ne zaman dönecek, sağlık durumu nasıl? Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

FRED NE ZAMAN DÖNECEK, SAĞLIK DURUMU NASIL?