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Fred ne zaman dönecek, sağlık durumu nasıl? Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

FENERBAHÇE ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
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Fred ne zaman dönecek, sağlık durumu nasıl? Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Fenerbahçeli taraftarlar, Fred'in ne zaman geri döneceği konusundaki meraklarını sürdürüyor. Fred, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanmış ve ciddi bir sakatlık sürecine girmişti. Takımından bir süredir uzak kalan Fred'in tekrar sahalara döneceği tarih, taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'nin önemli orta saha oyuncusu Fred'in sahalara dönüş tarihi, son zamanlarda Fenerbahçeli taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Fred, takımın kilit oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor ve sakatlığıyla ilgili en güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Fred ne zaman dönecek, sağlık durumu nasıl? Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

FRED NE ZAMAN DÖNECEK, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fred, 19 Şubat'ta bir kez daha MR kontrolüne girecek ve ardından takımla birlikte çalışmalara katılacak.

FB-KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İyileşme hızıyla ilgili sevindiren gelişmeler veren Fred'in 25 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak olan Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alması ve forma giymesi bekleniyor.

FRED'E NE OLDU?

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred'in 4-6 hafta içinde sahalara geri dönmesi bekleniyor.

22 Ocak günü sakatlanan Fred'in dönüşü için 4-6 hafta tahmini yapılmıştı. Brezilyalı futbolcunun Kasımpaşa maçında sahalara dönmesinin planlandığı belirtiliyor.

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