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Fenerbahçe'de tüm gözler Fred'in üzerinde! Kritik gün...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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Fenerbahçe’de tüm gözler Fred’in üzerinde! Kritik gün...

Fenerbahçe'de tedavi sürecinin başarılı geçmesinin ardından 6 Şubat’ta bireysel çalışmalara başlayan Fred'in MR’ı çekilecek. Eğer sonuç beklendiği gibi çıkarsa pazar günkü Kasımpaşa mücadelesinde kadroya dönecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin kilit oyuncularından Fred yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından bir süredir uzak kaldı.



Brezilyalı orta saha oyuncusu, 21 Ocak'taki Samsunspor mücadelesinde bu kez de tendon sakatlığı yaşadı. Sambacı, tedavi süreci sonrası 6 Şubat'ta bireysel çalışmalara başlamıştı. 30 yaşındaki futbolcu o tarihten beri herhangi bir sıkıntı yaşamadı.

KÖTÜ SENARYO GERÇEKLEŞİRSE...

Bugün Sambacı'nın MR'ı çekilecek. Eğer sonuç beklendiği gibi çıkarsa, Fred yarından itibaren takımla çalışmalara katılabilecek. Yıldız oyuncu, pazar günkü Kasımpaşa mücadelesinde kadrodaki yerini alacak.

MR SONUCUNA BAĞLI

Deneyimli orta saha oyuncusu, hocası İsmail Kartal'ın tercihine göre ilk 11'de görev yapabilir. Ancak kötü senaryo gerçekleşir ve bugünkü MR'ın sonucu kötü çıkarsa, Fred için yeni bir tedavi ve çalışma programı belirlenecek.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe, Sambacı'nın oynadığı 21 resmi maçta 20 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Fred'in görev yapmadığı 15 karşılaşmada ise 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi geldi.

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