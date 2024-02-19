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28 gol, 36 asist! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! 35 milyon euro şimdiden cepte

FENERBAHÇE ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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28 gol, 36 asist! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak! 35 milyon euro şimdiden cepte

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen bir yıldız oyuncu, birçok önemli kulübün dikkatini çekiyor. Sarı-lacivertli takımdan ayrılacak olan genç oyuncudan yüksek bir bonservis geliri bekleniyor. Transfer konusunda oldukça istekli olan Borussia Dortmund ve Napoli, harekete geçerek resmi tekliflerini Fenerbahçe'ye ilettiler.

Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılması beklenen bir yıldız oyuncu, pek çok önemli kulübün radarında. Sarı-lacivertli takımdan ayrılacak olan bu genç oyuncudan yüksek bir bonservis geliri bekleniyor. Son zamanlarda form grafiği yükselen 24 yaşındaki futbolcu, takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Bitmek bilmeyen enerjisi ve gösterdiği performansla dikkat çeken bu yıldız isim, taraftarların da büyük sevgisini kazandı.

TRANSFER PAZARI ATEŞLENİYOR!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. 2018'den beri sarı-lacivertli formayı giyen Kadıoğlu, gösterdiği yükselen performansla dikkatleri üzerine çekti. Takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan 24 yaşındaki futbolcu, enerjisi ve futbol becerileriyle taraftarların da gönlünde taht kurdu.

Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Kadıoğlu, 2 gol atıp 3 asist yaparak takımına katkı sağladı. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamalarla birlikte, Kadıoğlu'nun sezon sonunda ayrılacağına dair sinyaller alındı.

NAPOLİ VE DORTMUND'UN TEKLİFLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Açıklamada "Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağını tahmin ediyorum." ifadeleri kullanıldı. Bu açıklamaların ardından Napoli ve Borussia Dortmund gibi kulüplerin, genç yeteneği transfer etmek için Fenerbahçe'ye tekliflerde bulunduğu öğrenildi. Ancak Fenerbahçe yönetimi, Kadıoğlu için gelen 25 milyon Euro'luk teklifi yetersiz buldu.

BEKLENEN RAKAM: 35 MİLYON EURO VE ÜZERİ!

Sarı-lacivertli kulübün, Ferdi Kadıoğlu için en az 35 milyon Euro beklediği ve bonuslarla bu rakamın artabileceği belirtildi. Napoli ve Dortmund'un Kadıoğlu'nu uzun süredir takip ettiği ve bu durumun fiyatı artırabileceği ise haberler arasında.

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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