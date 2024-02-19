28 gol, 36 asist! Fenerbahçe’nin kasası dolup taşacak! 35 milyon euro şimdiden cepte

BEKLENEN RAKAM: 35 MİLYON EURO VE ÜZERİ!

Sarı-lacivertli kulübün, Ferdi Kadıoğlu için en az 35 milyon Euro beklediği ve bonuslarla bu rakamın artabileceği belirtildi. Napoli ve Dortmund'un Kadıoğlu'nu uzun süredir takip ettiği ve bu durumun fiyatı artırabileceği ise haberler arasında.

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.