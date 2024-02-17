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Haberler Fenerbahçe Haberleri CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri…

CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri…

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.02.2024 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
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CANLI | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri…

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Kritik karşılaşmada İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ilk düdüğü çaldı! Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

LİGDE 44. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 28 defa sahadan galip ayrılırken, mavi-yeşilliler ise 7 kez kazandı.

KARADENİZ EKİBİNE KARŞI GALİBİYET SERİSİ

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 1'i Türkiye Kupası, 8'i lig olmak üzere üst üste 9 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Rakibine karşı ligde son maçlarda kalesini gole kapatan Fenerbahçe, 3 maçta 15 gol kaydetti. Rizespor, Fenerbahçe'yi ligde son olarak Eylül 2018'de 3-0'lık skorla mağlup etti.

F.BAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 12 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Antalyaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 34 puan topladı.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de, Rizespor mücadelesi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ganalı defans oyuncu Alexander Djiku ile hücum oyuncuları Michy Batshuayi, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Muammer, Benhur, Akintola, Olawoyin, Minchev

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

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