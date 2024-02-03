Fenerbahçe Başkanı Ali Koç resmen açıkladı! Başkanlığı bırakıyor mu?

SADETTİN SARAN AÇIKLAMASI

Koç sözlerini şöyle sürdürdü: 'Şampiyonluğa giderken imza toplamak neyin nesi?' deniyor. Sadettin Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini ve kendisinin aday olmak istemediğini söyledi. Ben de devam etmeyi düşünmediğimi ve aday olmasının iyi olacağını söyledim. İmzayı toplamasının gerekli olduğunu biz söyledik.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN