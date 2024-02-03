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CANLI | Antalyaspor – Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Antalyaspor – Fenerbahçe maçında ilk düdük sesi

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.02.2024 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
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CANLI | Antalyaspor – Fenerbahçe CANLI ANLATIM Antalyaspor – Fenerbahçe maçında ilk düdük sesi

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe, 24. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşma öncesi İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan ilk düdüğü çaldı! Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

LİGDE 56. RANDEVU

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bugüne kadar 55 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 36 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 100 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 11 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile de berabere kalarak 31 puan topladı. Kanarya, dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, konuk olduğu oynadığı maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı, 8 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

İSMAİL KARTAL İLE SERGEN YALÇIN, 6. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 6. kez rakip olacak. Geride kalan karşılaşmalarda Kartal; Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Yalçın ise Sivasspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş takımlarında iken rakip oldu. Oynanan 5 karşılaşmanın 3'ünü Kartal'ın ekipleri kazanırken, Sergen Yalçın'ın takımları da 2 galibiyet elde etti.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

ANTALYASPOR: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Safuri, Saric, Bytyqi, Larsson, Buksa.

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

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