CANLI | Antalyaspor – Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Antalyaspor – Fenerbahçe maçında ilk düdük sesi

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 11 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile de berabere kalarak 31 puan topladı. Kanarya, dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, konuk olduğu oynadığı maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı, 8 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.