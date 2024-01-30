65 gol 14 asist! İsmail Kartal bu işi biliyor! Fenerbahçeliler düğün bayram edecek

Orta saha, sol kanat ve forvet mevkilerinde görev alan 23 yaşındaki Polonyalı oyuncu, bu sezon Parma'da 23 maçta forma giydi, 8 gol atıp 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Benedyczak'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI HEYECANLI