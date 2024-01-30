65 gol 14 asist! İsmail Kartal bu işi biliyor! Fenerbahçeliler düğün bayram edecek

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Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, transfer dönemindeki çalışmalarına hız veriyor. Sarı lacivertli ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi. Kulüp, Sebastian Szymanski'nin ardından ikinci bir Polonyalı oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor. İşte taraftarları heyecanlandıran transferin detayları...
Sarı lacivertli ekipte ara transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Fenerbahçe, şu ana kadar gerçekleştirdiği 3 önemli transferin ardından durmak bilmiyor. Kanarya, yeni bir bomba hamlesiyle futbolseverleri heyecanlandırdı. Szymanski'nin vatandaşı olan bir Polonyalı yıldız için Fenerbahçe'nin harekete geçtiği öğrenildi.
FENERBAHÇE'DE TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için sürdürdüğü çalışmalara devam ediyor. Şu ana kadar 3 önemli ismi kadrosuna katan sarı lacivertliler, transfer atağını sürdürüyor.
Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer temaslarını hızlandırdı. Özellikle Fred'in sakatlığı ve Crespo'nun olası ayrılığı sonrasında kanat mevkiini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, yeni isimlerle görüşmelerine devam ediyor.
ADRİAN BENEDYCZAK GÜNDEMDE
Sarı lacivertli ekip, Parma'da forma giyen genç yetenek Adrian Benedyczak'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Fenerbahçe scout ekiplerinin oyuncuyu takibe aldığı belirtilirken, henüz resmi bir teklif yapılmadığı ifade edildi. Taraftarlar, bu gelişme sonrasında transfer için heyecanlanmaya başladı.
ADRİAN BENEDYCZAK'IN PERFORMANSI
Orta saha, sol kanat ve forvet mevkilerinde görev alan 23 yaşındaki Polonyalı oyuncu, bu sezon Parma'da 23 maçta forma giydi, 8 gol atıp 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Benedyczak'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
FENERBAHÇE TARAFTARI HEYECANLI
Polonya basınında yer alan transfer iddiası, özellikle Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. Kulüp henüz resmi bir açıklama yapmasa da, transferle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.
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