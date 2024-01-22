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Fenerbahçe'de Fred şoku! Samsunspor maçında şoke eden sakatlık...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
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Fenerbahçe’de Fred şoku! Samsunspor maçında şoke eden sakatlık...

Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı. Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi. İşte detaylar...

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