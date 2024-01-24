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İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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İsmail Kartal’dan sürpriz tercih! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Evinde Samsunspor'la berabere kalarak yara alan sarı-lacivertliler deplasmanda İstanbul ekibini yenerek yara sarmak istiyor. Çağdaş Atan ve öğrencileri ise ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serilerini devam ettirmenin peşinde. Zorlu karşılaşma öncesi hem Çağdaş Atan hem de İsmail Kartal 11'lerini belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Süper Lig'in 22. haftasında bugün RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Yılport Samsunspor'la geçtiğimiz hafta berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşayan sarı-lacivertlilerde bugün tek hedef galibiyet... Teknik direktör İsmail Kartal, dün öğrencileriyle yaptığı toplantıda Samsun maçını unutmalarını ve Başakşehir karşısında sahadan üç puanla ayrılmaları gerektiğini söyledi.

TAKIMDA 7 EKSİK VAR
Başakşehir deplasmanından üç puanla ayrılarak taraftarlarının da gönlünü kazanmak isteyen Fenerbahçe'de 7 isim forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo bugün yok. Sakatlığını atlatmasına rağmen henüz hazır durumda bulunmayan Rodrigo Becao da RAMS Başakşehir deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

KRALDAN GOL SÖZÜ
7-1'lik Konyaspor maçında hattrick yapan Edin Dzeko, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarını boş geçti. Hatta 1-1 biten Samsunspor maçında oyundan çıkarken yaptığı hareketler nedeniyle tepki çeken Boşnak yıldızın Başakşehir mücadelesi öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'a gol sözü verdiği belirtildi. Dzeko'nun "Son iki maçta gol atamadım. Ancak bu defa gollerimi atacağım. Şüpheniz olmasın" dediği öğrenildi.

"SEN MAÇA ODAKLAN"
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da öğrencisini, "Her zaman gol atacaksın diye bir durum yok. Futbolda olur böyle şeyler. Sen maça odaklan. Başakşehir karşısında pozisyon olduğunda golünü atacaksın. Buna şüphem yok" diyerek motive ettiği belirtildi. Edin Dzeko, bu sezon 26 maçta 20 gol atarken, 7 de asist yaptı.

FRED'İN YERİNE KRUNIC
Samsunspor maçında Taylan Antalyalı ile girdiği bir pozisyonda sakatlanan ve çekilen MR'ı sonrasında 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Fred'in yerine bugün Rade Krunic, 11'de sahaya çıkacak. İsmail Kartal'ın Boşnak oyuncuyla özel olarak ilgilendiği öğrenilirken Rade Krunic, ligde ilk defa bir maça 11 başlayacak.

İşte RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, DUBOIS, DUARTE, BA, LIMA, ONUR, BERKAY, JOSEF, FIGUEIREDO, DENİZ, PIATEK

FENERBAHÇE: LIVAKOVIC, MERT, BONUCCI, OOSTERWOLDE, FERDİ, İSMAİL, KRUNIC, İRFAN CAN, SZYMANSKI, TADIC, DZEKO

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