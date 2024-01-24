İsmail Kartal’dan sürpriz tercih! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

"SEN MAÇA ODAKLAN"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da öğrencisini, "Her zaman gol atacaksın diye bir durum yok. Futbolda olur böyle şeyler. Sen maça odaklan. Başakşehir karşısında pozisyon olduğunda golünü atacaksın. Buna şüphem yok" diyerek motive ettiği belirtildi. Edin Dzeko, bu sezon 26 maçta 20 gol atarken, 7 de asist yaptı.