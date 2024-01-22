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Fenerbahçe ZTK rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası son 16 Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
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Fenerbahçe ZTK rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası son 16 Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Bugün saat 14.00'te Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek olan son 16 turu kura çekiminde, Süper Lig'in önde gelen takımları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri netlik kazandı. Peki ZTK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tesislerinde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda Süper Lig'in önde gelen takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri netlik kazandı. Bu aşamada oynanacak müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek. İşte detayları...

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, bugün (22 Ocak Pazartesi) yapıldı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin Ziraat Türki Kupası son 16 maçlarında rakibi Gaziantep FK oldu.

TEK MAÇ USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ

EMS Yapı Sivasspor - Tümosan Konyaspor

RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Bitexen Antalyaspor - Beşiktaş

Vavacars Fatih Karagümrük - Yılport Samsunspor

Ankaragücü - Anagold 24 Erzincanspor

Galatasaray - Teksüt Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

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