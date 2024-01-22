22 gol, 7 asist! İsmail Kartal’dan transfer şov! Kanarya’ya hayırlı uğurlu olsun

GENÇ YETENEK FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ

Erencan Yardımcı, bu sezon Pendikspor'da 17 maçta 6 gol atarak kendini kanıtladı. Atletik yapısı ve fizik gücüyle dikkat çeken genç oyuncu, Fenerbahçe'nin transfer listesinin en üst sıralarına yerleşti. Başkan Ali Koç'un bu transfer için Eyüpspor ile yakın ilişkilerini kullanması bekleniyor.