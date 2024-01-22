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22 gol, 7 asist! İsmail Kartal’dan transfer şov! Kanarya'ya hayırlı uğurlu olsun

FENERBAHÇE ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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22 gol, 7 asist! İsmail Kartal’dan transfer şov! Kanarya’ya hayırlı uğurlu olsun

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan sarı-lacivertli ekip, ara transfer döneminde önemli hamlelerde bulunuyor. Kadrosuna tecrübeli oyuncular Bonucci ve Krunic'i katarak savunma hattını güçlendiren Kanarya, hücum gücünü artırmak adına da harekete geçti.

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda sağlam adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, şampiyonluk özlemini giderme hedefiyle ara transfer döneminde etkileyici hamlelere imza atıyor. Bu başarılarla sınırlı kalmayarak hücum gücünü artırmaya odaklanan Kanarya, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın duyurduğu yerli golcüye kancayı taktı.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce Bonucci ve Krunic'i renklerine bağlayan Kanarya, şimdi de sürpriz bir isimle anlaşmaya yakın.

İSMAİL KARTAL'DAN YERLİ FORVET SİNYALİ

Teknik direktör İsmail Kartal, forvet hattına yerli bir takviyenin olabileceğini işaret etti. Bu bağlamda Pendikspor'da forma giyen genç santrafor Erencan Yardımcı, Fenerbahçe'nin radarına girdi. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

GENÇ YETENEK FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ

Erencan Yardımcı, bu sezon Pendikspor'da 17 maçta 6 gol atarak kendini kanıtladı. Atletik yapısı ve fizik gücüyle dikkat çeken genç oyuncu, Fenerbahçe'nin transfer listesinin en üst sıralarına yerleşti. Başkan Ali Koç'un bu transfer için Eyüpspor ile yakın ilişkilerini kullanması bekleniyor.

Erencan Yardımcı'nın transferi için bonservis bedelinin en az 3 milyon Euro olması bekleniyor. Genç oyuncunun aynı zamanda Portekiz ekibi Braga tarafından da izlendiği bilgisi transfer pazarında rekabeti artırıyor.

FENERBAHÇE'NİN LİDERLİK YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de oynadığı 20 maç sonucunda 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile liderliğini sürdüren Fenerbahçe, saha içi performansını transferdeki hareketlilikle desteklemeye devam ediyor. Başkan Ali Koç ve yönetiminin agresif transfer politikası, taraftarları heyecanlandırıyor.

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