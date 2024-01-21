21 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Kadıköy'de yara aldı! Fenerbahçe 1-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Kadıköy'de yara aldı! Fenerbahçe 1-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU)

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 21.01.2024 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
ABONE OL
Fenerbahçe Kadıköy’de yara aldı! Fenerbahçe 1-1 Samsunspor MAÇ SONUCU

Fenerbahçe ile Yılport Samsunspor Süper Lig 21. hafta maçında karşı karşıya geldi. Kanarya kritik mücadelede istediğini alamadı ve Samsunspor ile puanları paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe-Yılport Samsunspor maçının sonucu, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Mert Müldür'ün sağdan ortasında Tadic'in altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin havadan pasında savunmanın arkasına hareketlenen Dzeko, meşin yuvarlağı kafayla önüne indirdikten sonra ceza sahasında dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada Fred'in başlattığı atakta sağ kanatta hareketlenen Szymanski, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Tadic ile buluşturdu. Sırp oyuncunun bekletmeden pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan İrfan Can Kahveci, altıpasın sağından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

36. dakikada Tadic'in orta saha ile ceza yayı arasından şık ara pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü.

Fenerbahçe, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA