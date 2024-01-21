Fenerbahçe Kadıköy'de yara aldı! Fenerbahçe 1-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe ile Yılport Samsunspor Süper Lig 21. hafta maçında karşı karşıya geldi. Kanarya kritik mücadelede istediğini alamadı ve Samsunspor ile puanları paylaştı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe-Yılport Samsunspor maçının sonucu, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Mert Müldür'ün sağdan ortasında Tadic'in altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.
10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin havadan pasında savunmanın arkasına hareketlenen Dzeko, meşin yuvarlağı kafayla önüne indirdikten sonra ceza sahasında dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.
12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada Fred'in başlattığı atakta sağ kanatta hareketlenen Szymanski, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Tadic ile buluşturdu. Sırp oyuncunun bekletmeden pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan İrfan Can Kahveci, altıpasın sağından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
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