Fenerbahçe-Samsunspor Maçı Canlı İZLE | FB-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11’leri...

Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı galibiyetleri elde etti.

İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 10 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 8 müsabakada galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kanarya, iç sahada rakip filelere 33 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, sahasındaki son lig maçında Konyaspor'u 7-1 yenerek bu sezonki en farklı galibiyetine ulaştı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI