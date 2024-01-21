Fenerbahçe-Samsunspor Maçı Canlı İZLE | FB-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 21. haftasında büyük bir heyecan yaşanacak. Fenerbahçe ile Samsunspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bahattin Şimşek'in yöneteceği mücadele öncesinde sarı lacivertli ekipte 6 futbolcu maçta yer alamayacak. Peki Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda oynanacak? İşte merak edilen detaylar...
Süper Lig'in 21. haftasında gerçekleşecek olan Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki mücadele, futbolseverleri heyecanlandırıyor. İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği bu önemli maç öncesinde, futbolseverler maçın yapılacağı stadyumu, mücadele saatinin yanı sıra takımların eksik kadro durumunu, hakem tercihini ve muhtemel 11'leri merak ediyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
FB-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in heyecan dolu 21. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki kritik mücadele, 21 Ocak günü saat 16.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
MAÇ HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?
Fenerbahçe Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Mücadelenin şifresiz izleme ekranı bulunmamaktadır.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko
Samsunspor: Szumski, Zeki, Yunus Emre, Bola, Soner G., Soner A.,Osman, Emre, Tait, Holse, Ercan.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.
FENERBAHÇE SAMSUNSPOR 62. RANDEVU
İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 61 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 35-14 üstünlüğü bulunuyor. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, kırmızı-beyazlılar 57 golle karşılık verdi. Bu sezonun 2. haftasında Samsun'da oynanan mücadelede Fenerbahçe, Dzeko ve Szymanski'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.
FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan 8-1 kazandığı müsabakayla lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri de yer alıyor. Karadeniz ekibi ise 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Fenerbahçe'yi 4-0'lık skorlarla yenerek rakibi karşısında en farklı galibiyetleri elde etti.
İÇ SAHA KARNESİ
Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 10 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 8 müsabakada galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kanarya, iç sahada rakip filelere 33 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, sahasındaki son lig maçında Konyaspor'u 7-1 yenerek bu sezonki en farklı galibiyetine ulaştı.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Süper Lig'de 20 hafta itibarıyla 53 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçların 18'inde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 57 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.
BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.
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