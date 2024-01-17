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Fenerbahçe'nin yıldızına dev talip! İngilizler yeni adresini duyurdular

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.01.2024
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Fenerbahçe’nin yıldızına dev talip! İngilizler yeni adresini duyurdular

Süper Lig ve Avrupa'da sezona bomba gibi giriş yapan Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla girdiği yolda takıma yeni takviyeler yaparak elini güçlendirdi. Bonucci ve Krunic transferleriyle taraftarın beklentisini karşılayan Kanarya'da gelen yıldızların yanı sıra yaprak dökümü de yaşanıyor. Fenerbahçe'ye büyük beklentiler ile gelen yıldız oyuncunun transferini İngilizler duyurdu. İşte detaylar...

Bu sezon hem ligde hem de Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'den flaş ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFERDE SON SÜRAT!

Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, kadrosuna önce Bonucci ve daha sonra Milan'ın yıldızı Rade Krunic'i kattı.

Kadrosunu genişleten sarı-lacivertli takımda, gözler ayrılacak olan isimlere çevrildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarında yer alamayan oyuncularla yolların ayrılmasına karar verildi.

İSMAİL YÜKSEK'E SÜRPRİZ TALİP

Yıldızı Jorge Jesus döneminde parlayan İsmail Yüksek, gelen tekliflere rağmen geçtiğimiz sezon F.Bahçe ile sözleşmesini uzatmıştı. Avrupa hayali olan 24 yaşındaki futbolcuyla Lyon ciddi şekilde ilgileniyor.

EMRE MOR DA AYRILIYOR!

Fenerbahçe'de bu sezon çok az forma şansı bulan Emre Mor da ayrılığı yakın. Oyuncunun temsilcisi Nima Modyr, Fenerbahçe yönetimi ile transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul'a geldi.

Emre Mor düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek için Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Gündeme gelen iddialara göre Antalyaspor, Emre Mor'a talip oldu. Oyuncunun yeni takımı kısa süre içerisinde belli olacak.

VE İNGİLİZLER TRANSFERİ DUYURDU

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen İngiliz oyuncu Ryan Kent, beklentilerin altında kaldı ve forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Ayrılık için izin isteyen Ryan Kent'in İngilizler flaş bir iddiada bulundu ve onu isteyen takımı yazdı.

ZAGREB, OYUNCUYA TALİP OLDU

İngiliz gazetesi Mirror'un haberine göre Dinamo Zagreb, Ryan Kent ile ilgileniyor.

Sarı lacivertliler, İngiliz oyuncu için 3.5 Milyon € bonservis talep ediyor. Oyuncunu sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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