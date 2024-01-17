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CANLI | Fenerbahçe - Adanaspor (CANLI YAYIN) Fenerbahçe - Adanaspor maçı ilk 11’leri…

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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CANLI | Fenerbahçe - Adanaspor CANLI YAYIN Fenerbahçe - Adanaspor maçı ilk 11’leri…

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı kupa mücadelesini A Spor ve Ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Fenerbahçe ile Adanaspor kozlarını paylaşıyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

KUPADA 7. RANDEVU

Sarı-lacivertliler ile turuncu-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 6 kez karşılaştı. 1972-1973 sezonu çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe, rakibini 1-2 ve 2-0'lık sonuçlarla eledi. 1976-1977 sezonunda ise 4. turda eşleşen taraflar Adana'da golsüz berabere kalırken, İstanbul'da oynanan müsabakada Fenerbahçe 2-1 galip gelerek tur atladı. 1987-1988 sezonunda 3. tur eşleşmesinde ise gülen taraf yeniden Fenerbahçe oldu. İlk maçta Güney ekibi ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de 4-0'lık sonuçla üst tura yükseldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, o dönem oynanan iki maçta da sahada yer aldı.

ADANASPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na 3. Tur'dan başlayan Adanaspor, bu turda Hacettepe 1945'i 5-0'lık skorla mağlup ederek tur atladı. 4. Tur'da ise Esenler Erokspor'u konuk eden turuncu-beyazlılar, rakibini 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, 18 hafta sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Lincoln, Krunic, Bartuğ, Mert Hakan, Emre, King, Batshuayi

ADANASPOR: Ahmet, Fatih, Evren, Lukaku, Ferhat, Kubilay, Dabo, Harun, Dimitri, Burhan, Fernandes

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