Fenerbahçe transfere doymuyor! İsmail Kartal bir dünya yıldızını daha aldı! Hayırlı olsun
Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları, savunma hattına güçlü takviyelerle devam ediyor. Son iddialara göre, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir diğer önemli isimle de anlaşmaya vardı. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe ile anlaştığı ifade ediliyor. Kulübün, Atletico Madrid'e sunduğu iddia edilen teklif ise merak konusu oldu.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğunda oturan İsmail Kartal liderliğinde, dikkat çeken bir transfer atağı gerçekleştiği iddia ediliyor. Son gelişmelere göre, sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrolarına katarak güçlendirdikleri takımlarına bir başka önemli ismi daha ekledi. Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladığı belirtilen Fenerbahçe'nin, genç yetenekle ilgili olarak Atletico Madrid'e sunduğu teklif ise taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı.
Fenerbahçe'nin Transfer Atağı
Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek amacıyla büyük bir transfer atağına geçiyor. İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'nin ardından, sarı-lacivertli ekip Çağlar Söyüncü ile de anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki milli futbolcu için Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'e kiralama teklifi sunduğu ifade ediliyor.
Çağlar Söyüncü'nün Kariyerindeki İzler
Çağlar Söyüncü, Menemen Belediyespor altyapısında futbol hayatına başladıktan sonra Bucaspor altyapısı, Aliağa FK, Altınordu, Freiburg ve Leicester City formaları altında ter döktü. Bu sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan genç savunmacı, İspanyol ekibiyle 9 maça çıkarken, toplamda 212 dakika sahada kaldı.
Transfer Teklifi ve Piyasa Değeri
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'e sunduğu teklifte Çağlar Söyüncü'nün kiralama opsiyonu üzerinde durduğu ifade ediliyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak belirlendi.
Milli Takım ve Hedefler
A Milli Futbol Takımı'nda 55 maçta forma giyen Çağlar Söyüncü, bu müsabakalarda 2 gol kaydederken, genç yaşına rağmen savunma liderliğiyle dikkat çekiyor. Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Fenerbahçe, savunma gücünü daha da artırarak ligde iddialı bir şekilde mücadele etmeye hazırlanıyor.
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