Fenerbahçe transfere doymuyor! İsmail Kartal bir dünya yıldızını daha aldı! Hayırlı olsun

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğunda oturan İsmail Kartal liderliğinde, dikkat çeken bir transfer atağı gerçekleştiği iddia ediliyor. Son gelişmelere göre, sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrolarına katarak güçlendirdikleri takımlarına bir başka önemli ismi daha ekledi. Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladığı belirtilen Fenerbahçe'nin, genç yetenekle ilgili olarak Atletico Madrid'e sunduğu teklif ise taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı.