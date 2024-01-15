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Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden ve liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Fenerbahçe, kadrosunu Bonucci ve Krunic gibi isimlerle güçlendirirken; ayrılacak futbolcular da netleşmeye başladı. Samet Akaydin'in Panathinaikos'a transferinin ardından sarı-lacivertli ekibin Mert Hakan Yandaş ile de yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 11:41
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Yıldız isim Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de ilk 20 hafta itibarıyla topladığı 53 puanla lider konumda bulunan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Yıldız isim Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, 11 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne bomba gibi bir giriş yaptı.

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Yıldız isim Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Kanarya ilk olarak İtalyan stoper Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.

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Yıldız isim Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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Yıldız isim Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, ikinci transferini ise orta sahaya yaptı.