Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden ve liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Fenerbahçe, kadrosunu Bonucci ve Krunic gibi isimlerle güçlendirirken; ayrılacak futbolcular da netleşmeye başladı. Samet Akaydin'in Panathinaikos'a transferinin ardından sarı-lacivertli ekibin Mert Hakan Yandaş ile de yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.