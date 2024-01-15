15 Ocak 2024, Pazartesi
Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden ve liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Fenerbahçe, kadrosunu Bonucci ve Krunic gibi isimlerle güçlendirirken; ayrılacak futbolcular da netleşmeye başladı. Samet Akaydin'in Panathinaikos'a transferinin ardından sarı-lacivertli ekibin Mert Hakan Yandaş ile de yollarını ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 11:41
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