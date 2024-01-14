CANLI | Gaziantep FK - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri…

FENERBAHÇE İLE GAZİANTEP ARASINDA 10. RANDEVU

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 7-2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 23 golüne Gaziantep temsilcisi 11 golle karşılık verdi. Bu sezonun ilk haftasında Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.