CANLI | Gaziantep FK - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri…
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. İsmail Kartal'ın kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.
FENERBAHÇE İLE GAZİANTEP ARASINDA 10. RANDEVU
Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 7-2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 23 golüne Gaziantep temsilcisi 11 golle karşılık verdi. Bu sezonun ilk haftasında Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de 5 oyuncu, Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Miguel Crespo'nun yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de kadroda yer alamayacak. Öte yandan transfer görüşmelerinde bulunan Samet Akaydın ile Ryan Kent'in de kadroda olması beklenmiyor.
SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 9 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor ve İstanbulspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 25 puan topladı. Kanarya bu performansıyla dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, son 3 deplasmanda ise 12 gol kaydetti.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Süper Lig'de ilk 19 hafta itibarıyla 50 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçların 17'sinde rakip fileleri havalandırdı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler 56 gol attı. Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken aynı zamanda Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ
Gaziantep FK: Florin Nita, Djlobodjı, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Mustafa Eskihellaç, Salem M'Bakata, Alexandru Maxim, Lazar Markovic, Ogün Özçiçek, Nicolas N'Koulou, Denis Dragus
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Jayden, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko
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