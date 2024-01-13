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Fenerbahçe Rade Krunic transferini açıkladı!

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.01.2024
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Fenerbahçe Rade Krunic transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

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