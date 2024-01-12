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Son dakika: Fenerbahçe Boşnak futbolcu Rade Krunic ile prensipte anlaştı

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.01.2024 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
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Son dakika: Fenerbahçe Boşnak futbolcu Rade Krunic ile prensipte anlaştı

Son dakika... Transfer arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sezon başından beri kadrosuna katmak istediği Bosna Hersekli Rade Krunic ile prensipte anlaştığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz, orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Krunic'i kadroya katmak için yoğun çaba harcamış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Tecrübeli oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

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