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Son dakika | Fenerbahçe Bonucci transferini resmen açıkladı

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.01.2024
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Son dakika | Fenerbahçe Bonucci transferini resmen açıkladı

Son dakika haberi...Fenerbahçe, son olarak Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

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