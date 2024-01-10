Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci İstanbul'a geliyor! İşte sözleşme şartları...
Fenerbahçe'nin Ocak ayına yönelik ilk transfer hamlesi olan İtalyan yıldız Leonardo Bonucci akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Saat 18.30'da İstanbul'a inecek olan Bonucci kendisini 6 aylığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Ocak transfer döneminin ilk resmi hamlesini İtalyan yıldız Leonardo Bonucci ile yaptı. Son olarak Union Berlin forması giyen Bonucci, kulübüyle sözleşmesini feshetti ve bugün İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Bonucci'nin sarı-lacivertlilerden kazanacağı yıllık ücret belli oldu. Sözleşme şartları da netlik kazandı.
SAVIC DE LİSTEDE
Fenerbahçe'de stoper için Savic ile Bonucci'yi aynı anda kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.
Sarı-lacivertlilerin önceliği, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic... Bonservissiz kulübünden ayrılma ihtimali olan 33 yaşındaki futbolcu, bu yüzden yüksek maaş talebinde bulunuyor. Fenerbahçe de bu maaşı indirmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Bu temaslar devam ederken alternatifler üzerinde de duruldu. Bu isimlerin başında da Leonardo Bonucci geliyor. 36 yaşındaki stoper, takımı Union Berlin'den ayrıldı. İtalya'dan da teklifler alan tecrübeli stoper için Dzeko devreye girdi ve ikna etti.
Son detayların görüşüldüğü İtalyan stoper, ekonomik açıdan çok uygun... Bu görüşmeler devam ederken, Bonucci hamlesi sayesinde Savic'in fiyat indirmesini bekliyor. Eğer istenen seviyelere inerse sarı-lacivertliler hem Bonucci hem de Savic'i aynı anda transfer edebilir.
BONUCCI BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK
Fenerbahçe'nin Ocak ayındaki ilk transferi Leonardo Bonucci, bugün İstanbul'a gelecek. İtalyan yıldız sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Sarı-lacivertli kulübün Bonucci transferini kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.
İtalyan yıldızın 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.
SÖZLEŞME ŞARTLARI BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Union Berlin'den kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci'nin sözleşme şartları ortaya çıktı. Union Berlin, Bonucci'nin sözleşme feshi sonrası tazminat alacak.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Bonucci ile 6 aylık sözleşme imzalayacak. Bonucci 6 aylık sürede Fenerbahçe'den 1.3 milyon euro kazanacak.
BONUCCI'NİN KARİYERİ
Nesta, Maldini ve Baresi gibi unutulmaz defans oyuncularını yetiştiren İtalya'nın son dönemine damga vuran savunma oyuncularından olan Leonardo Bonucci, muhteşem bir kariyere sahip.
Inter altyapısında kariyerine başlayan Bonucci, Treviso ve Pisa'da kiralık olarak forma giydi. 2009'da Inter'den 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle Genoa'ya transfer olan Leonardo Bonucci, aynı yaz 10.5 milyon euroya Bari'ye transfer oldu.
Bari'de 1 yıl forma giyen Leonardo Bonucci, efsaneleri arasında adını yazdıracağı Juventus'a 2010 yazında 15.5 milyon euro maliyetle transfer oldu. Juventus'ta 7 yıl forma giyen Bonucci, 2017 yazında ezeli rakip Milan'a 42 milyon euroya karşılığında imza attı.
Bir sezon sonra 32 milyon euro karşılığında 32 milyon euroya transfer olan Bonucci, Eylül 2023'te ilk kez İtalya dışına transfer oldu ve Almanya'nın yükselen değeri Union Berlin'e imza attı.
Union Berlin'in bu sezon istikrarsız görüntüsü ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi Bonucci'yle yolların ayrılmasına neden oldu. Union Berlin ile sözleşmesini fesheden İtalyan yıldızın kısa süre içinde Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.
Leonardo Bonucci, 121 kez formasını giydiği İtalya Milli Takımı ile 8 gol kaydetti.
FENERBAHÇE TRANSFERİ DUYURDU
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
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