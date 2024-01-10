Fenerbahçe’nin yeni transferi Leonardo Bonucci İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme şartları...

BONUCCI'NİN KARİYERİ

Nesta, Maldini ve Baresi gibi unutulmaz defans oyuncularını yetiştiren İtalya'nın son dönemine damga vuran savunma oyuncularından olan Leonardo Bonucci, muhteşem bir kariyere sahip.

Inter altyapısında kariyerine başlayan Bonucci, Treviso ve Pisa'da kiralık olarak forma giydi. 2009'da Inter'den 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle Genoa'ya transfer olan Leonardo Bonucci, aynı yaz 10.5 milyon euroya Bari'ye transfer oldu.

Bari'de 1 yıl forma giyen Leonardo Bonucci, efsaneleri arasında adını yazdıracağı Juventus'a 2010 yazında 15.5 milyon euro maliyetle transfer oldu. Juventus'ta 7 yıl forma giyen Bonucci, 2017 yazında ezeli rakip Milan'a 42 milyon euroya karşılığında imza attı.

Bir sezon sonra 32 milyon euro karşılığında 32 milyon euroya transfer olan Bonucci, Eylül 2023'te ilk kez İtalya dışına transfer oldu ve Almanya'nın yükselen değeri Union Berlin'e imza attı.

Union Berlin'in bu sezon istikrarsız görüntüsü ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi Bonucci'yle yolların ayrılmasına neden oldu. Union Berlin ile sözleşmesini fesheden İtalyan yıldızın kısa süre içinde Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

Leonardo Bonucci, 121 kez formasını giydiği İtalya Milli Takımı ile 8 gol kaydetti.