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Son dakika | Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci sesleri! 6 aylığına kiralandı

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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Son dakika | Fenerbahçe’de Leonardo Bonucci sesleri! 6 aylığına kiralandı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklardan dolayı çok fazla puan kaybeden Fenerbahçe büyük bir isimle anlaştı. Kanarya'nın son olarak Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci'yi istanbul'a getireceği iddia edildi.

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