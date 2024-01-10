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Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı anlatım izle | Kadıköy'de zorlu maç

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı anlatım izle | Kadıköy’de zorlu maç

Fenerbahçe ile Tümosan Konyaspor Süper Lig 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Kadir Sağlam tarafından yönetilen Fenerbahçe-Tümosan Konyaspor maçı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Fenerbahçe-Tümosan Konyaspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.

18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Konyaspor: Deniz, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Soner, R. Muric, Cicaldau, Moreno, Oliveira

CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları bitti.

Bu üç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda bugün sahada olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de 4 oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.

SAVUNMADA ZORUNLU ROTASYON SÜRÜYOR
Rodrigo Becao'nun sakat, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle İstanbulspor karşısında Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu savunma dörtlüsünü sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşısında da bu bölgedeki zorunlu rotasyonu sürdürecek.

GÖZLER EDİN DZEKO'DA
İstanbulspor karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 13'e yükselten Edin Dzeko, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yi geride bırakarak krallık yarışında zirvede yalnız kaldı.

Forma giydiği son 4 lig maçının üçünde gol sevinci yaşayan Bosna Hersekli forvet, Konyaspor karşısında da İsmail Kartal'ın en önemli gol ayağı olacak.

CENGİZ ÜNDER FORMAYA YAKIN
Ligde oynanan son 3 maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, hafta sonundaki İstanbulspor müsabakasında kaydettiği 4 golle bu sezon bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu.

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