Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı anlatım izle | Kadıköy’de zorlu maç

İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.



18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Konyaspor: Deniz, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Soner, R. Muric, Cicaldau, Moreno, Oliveira