İstanbulspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-5

CENGİZ ÜNDER'DEN İLK HAT-TRİCK

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, İstanbulspor karşısında 4 gol kaydetti. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekibe bu zamana kadar sakatlığından dolayı istenilen katkıyı sağlayamamıştı. İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda İstanbulspor maçında 11'de yer alan milli oyuncu, karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Mücadelenin ilk yarısında 6, 34 ve 44'üncü dakikalarda 3 kaydeden milli oyuncu, ikinci yarıda tekrar sahne aldı. 46'ncı dakikada bir gol daha bulan Cengiz Ünder, takımının 5'inci golüne imza attı. Karşılaşmada Edin Dzeko da bir gol kaydeden isim oldu. Kariyerinde ilk kez hat-trickini bu maçta yapan Cengiz Ünder, bu sezon ligin 17'nci haftasındaki Kayserispor deplasmanında da 1 gol atmıştı. Cengiz Ünder, İstanbulspor maçının 68'inci dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı.

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