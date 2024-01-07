İstanbulspor-Fenerbahçe maç sonucu: 1-5
Son dakika haberi...Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in 4 golle yıldızlaştığı maçta deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti.
4'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün pasıyla topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.
6'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder çalımlarla merkeze doğru ilerledi. Cengiz Ünder'in uzak mesafeden sert şutunda top kaleci Alp Arda'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.
27'nci dakikada Jackson'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Duhaney'in şutu kaleci Livakovic'ten döndü. Livakovic'ten dönen topla tekrar buluşan Duhaney'in şutunda top üstten auta gitti.
30'uncu dakikada Crespo'nun aktardığı pasla ceza sahasının içinde topla buluşan Cengiz Ünder'in sert şutunu kaleci Alp Arda kornere çeldi.
32'nci dakikada İstanbulspor eşitliği sağladı. Cengiz Ünder'in korner çizgisine yakın mesafede kaptırdığı top Jackson'da kaldı. Jackson'un ceza sahasına yaptığı ortaya altı pas içerisinde kafayla vuran Muammer Sarıkaya meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
34'üncü dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Kaleci Alp Arda'dan pası alan Mehmet Yeşil pas vermek isterken araya giren Cengiz Ünder'e çarpan top fileleri havalandırdı: 1-2.
42'nci dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Dzeko'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra müsait pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Alp Arda kurtardı.
44'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İstanbulspor hücumunu kafayla kesen Serdar Aziz'den gelen topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının 3'üncü golünü kaydetti: 1-3.
45+1'inci dakikada Fenerbahçe farkı 3 yaptı. Sağ kanattan gelişen atakta Cengiz Ünder'den pasını alan Mert Müldür, son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasının gerisindeki Dzeko'ya çıkardı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.
Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını 4-1 önde tamamladı.
46'ncı dakikada Fenerbahçe 5'inci golü buldu. Orta alanda topla buluşan Szymanski ceza sahasına yaklaştıktan sonra pasını ceza sahası içi sağ çaprazdaki Cengiz Ünder'e aktardı. Cengiz sol ayakla yaptığı vuruşla kendisinin 4, takımının ise 5'inci golünü attı: 1-5.
63'üncü dakikada orta alanda topla buluşan Szymanski ceza sahasına girdikten sonra kaleci Alp Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.
64'üncü dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Tadic'in vuruşunu kaleci Alp Arda kurtardı.
81'inci dakikada İstanbulspor'un ceza sahası yayından kazandığı serbest vuruşta topun başına Loshaj geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
82'nci dakikada İstanbulspor savunmasının hücuma çıkmak isterken yaptığı hatanın ardından topla buluşan Batshuayi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. Mücadele Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
CENGİZ ÜNDER'DEN İLK HAT-TRİCK
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, İstanbulspor karşısında 4 gol kaydetti. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekibe bu zamana kadar sakatlığından dolayı istenilen katkıyı sağlayamamıştı. İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda İstanbulspor maçında 11'de yer alan milli oyuncu, karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Mücadelenin ilk yarısında 6, 34 ve 44'üncü dakikalarda 3 kaydeden milli oyuncu, ikinci yarıda tekrar sahne aldı. 46'ncı dakikada bir gol daha bulan Cengiz Ünder, takımının 5'inci golüne imza attı. Karşılaşmada Edin Dzeko da bir gol kaydeden isim oldu. Kariyerinde ilk kez hat-trickini bu maçta yapan Cengiz Ünder, bu sezon ligin 17'nci haftasındaki Kayserispor deplasmanında da 1 gol atmıştı. Cengiz Ünder, İstanbulspor maçının 68'inci dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı.
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