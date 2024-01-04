İsrail temsilcisine Fenerbahçe’den Gazze tokadı! Rakip işgalci ülkenin takımı olunca rekor kırıp yolladı

İkinci periyoda Dorsey'nin etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, 8.55 kaa farkı 9 sayıya çıkardı: 31-22. Rakibine periyodun ilk 3 dakikasında sayı izni vermeyen sarı-lacivertli ekip, Papagiannis'in basketiyle farkı 13 yaptı ve Maccabi Tel Aviv mola aldı: 35-22. Hücumda ve savunmada etkili performansına devam eden Fenerbahçe, 2.50 kala Wilbekin'in 3 sayılık isabeti ile skoru 47-29'a getirerek farkı 18 yaptı. Kalan dakikalarda farkı daha da artıran Fenerbahçe, ilk yarıyı 57-31 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun ilk 4 dakikası 64-37'lik skorla geçildi. Fenerbahçe, periyodun bitimine 4.12 kala Wilbekin'in bulduğu 3 sayılık isabet ile farkı 30 yaptı: 71-41. Periyodun kalan bölümünde de istikrarlı oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, son çeyreğe 80-48 önde girdi.

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Dördüncü periyoda Maccabi Tel Aviv, 3 tane 3 sayılık isabetle başladı ve Jasikevicius bitime 8.49 kala mola aldı: 82-57. Moladan iyi dönen Fenerbahçe, bitime 5 dakika kala farkı yeniden 32 yaptı: 96-64. Son bölümde farkı daha da açan Fenerbahçe, mücadeleden 109-74 galip ayrıldı.