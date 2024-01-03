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Süper Lig'de transfer bombası! Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Devre arasına hızlı başlangıç...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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Süper Lig’de transfer bombası! Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Devre arasına hızlı başlangıç...

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayları arasında olan Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verirken Atletico Madrid forması giyen 32 yaşındaki Karadağlı stoper Savic ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Savic'in Fenerbahçe'ye 'evet' dediği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen Savic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Edin Dzeko, Dusan Tadic, Dominik Livakovic, Miha Zajc gibi Balkan kökenli futbolculara sahip olan Fenerbahçe, 32 yaşındaki Karadağlı stoperi listesine ekledi.

İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DA YAPILDI

Savic'in menajeri Zarko Pelicic'i İstanbul'a davet eden Fenerbahçeli yetkililer, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Zarko Pelicic'e Stefan Savic için düşünülen maaş, bonuslar, kontrat süresi düşüncesi iletildi.

Yapılan görüşmede rakamlar hem Savic hem Pelicic tarafından olumlu karşılandı.

TEKLİFE OLUMLU YANIT VERDİ!

Fenerbahçe, kontratının bitmesine 6 ay kalan Stefan Savic'e hemen gelmesini istediklerini iletti. Hem Djiku'nun Afrika Kupası'na gitmesi hem Becao'nun sakatlığı da 'hemen gel' isteğinde etkili oldu.

Savic de sarı-lacivertli yönetimin bu isteğime olumlu yanıt verdi.

DZEKO'DAN ETKİLENDİ!

Dzeko, Savic'in takıma büyük katkı sağlayacağını belirtti. Boşnak yıldız, ayrıca Savic'e Fenerbahçe'yi ve takımdaki ortamı anlatarak transfer olmasını istedi. Savic de Dzeko'nun gösterdiği ilgiden ve anlattıklarından etkilendi.

BEDELSİZ GELİYOR!

Fenerbahçe cephesi Atletico Madrid'e ciddi bir ücret ödemek istemediğini de aktardı. Savic, bu problemi kendisinin çözeceğini Fenerbahçeli yetkililere iletti.

Atletico Madrid cephesine sözleşme yenilemeyeceğini ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ileten Savic'e bedelsiz ayrılık izni verildi.

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