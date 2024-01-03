Süper Lig’de transfer bombası! Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Devre arasına hızlı başlangıç...

İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DA YAPILDI

Savic'in menajeri Zarko Pelicic'i İstanbul'a davet eden Fenerbahçeli yetkililer, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Zarko Pelicic'e Stefan Savic için düşünülen maaş, bonuslar, kontrat süresi düşüncesi iletildi.

Yapılan görüşmede rakamlar hem Savic hem Pelicic tarafından olumlu karşılandı.