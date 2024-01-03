03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye ara transfer bombası! Dzeko devreye girdi...

Fenerbahçe'ye ara transfer bombası! Dzeko devreye girdi...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.01.2024
ABONE OL
Fenerbahçe’ye ara transfer bombası! Dzeko devreye girdi...

Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Süper Lig'de şampiyonluk parolası ile ilerleyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde eksik bölgelere takviyeler yaparak güçlendirmek isteyen sarı lacivertli ekip düğmeye bastı. Edin Dzeko'nun da devreye girmesiyle Kanarya ilk transferini yapmaya çok yakın. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, eksik bölgelerine takviye yapmak için düğmeye bastı.

Öncelikle stoper transferine odaklanan Kanarya, ilk transferinde mutlu sona çok yakın.

Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen Savic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DA!

Savic'in menajeri Zarko Pelicic'i İstanbul'a davet eden Fenerbahçeli yetkililer, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Bu görüşmede Zarko Pelicic'e Stefan Savic için düşünülen maaş, bonuslar, kontrat süresi düşüncesi iletildi.

Yapılan görüşmede rakamlar hem Savic hem Pelicic tarafından olumlu karşılandı.

BEDELSİZ GELİYOR!

Fenerbahçe cephesi Atletico Madrid'e ciddi bir ücret ödemek istemediğini de aktardı. Savic, bu problemi kendisinin çözeceğini Fenerbahçeli yetkililere iletti.

Atletico Madrid cephesine sözleşme yenilemeyeceğini ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ileten Savic'e bedelsiz ayrılık izni verildi.

DZEKO DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko hem kulüp yönetimiyle hem Savic ile birebir görüşmeler yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA