Fenerbahçe'ye ara transfer bombası! Dzeko devreye girdi...
Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Süper Lig'de şampiyonluk parolası ile ilerleyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde eksik bölgelere takviyeler yaparak güçlendirmek isteyen sarı lacivertli ekip düğmeye bastı. Edin Dzeko'nun da devreye girmesiyle Kanarya ilk transferini yapmaya çok yakın. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, eksik bölgelerine takviye yapmak için düğmeye bastı.
Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen Savic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DA!
Savic'in menajeri Zarko Pelicic'i İstanbul'a davet eden Fenerbahçeli yetkililer, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Bu görüşmede Zarko Pelicic'e Stefan Savic için düşünülen maaş, bonuslar, kontrat süresi düşüncesi iletildi.
Yapılan görüşmede rakamlar hem Savic hem Pelicic tarafından olumlu karşılandı.
BEDELSİZ GELİYOR!
Fenerbahçe cephesi Atletico Madrid'e ciddi bir ücret ödemek istemediğini de aktardı. Savic, bu problemi kendisinin çözeceğini Fenerbahçeli yetkililere iletti.
Atletico Madrid cephesine sözleşme yenilemeyeceğini ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini ileten Savic'e bedelsiz ayrılık izni verildi.
DZEKO DEVREYE GİRDİ
Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko hem kulüp yönetimiyle hem Savic ile birebir görüşmeler yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1999 öncesi 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli memur zam farkı ne zaman yatacak 2024?
- MSÜ 2024 BAŞVURU EKRANI: ais.osym.gov.tr! MSÜ başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Sınava kimler girebilir?
- Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak 2024 Sahibinden.com, mobil uygulama "Bu siteye ulaşılamıyor" sorunu nasıl düzelir?
- 8.100-8.200-8.400-8.500-9.000 TL maaş alanlara % kaç zam geldi? TÜİK 2024 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?
- Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...
- 3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA ETKİSİ 2024! Memurlar ek zam alacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek?
- İmam zamlı maaşları 2024 Ocak | İmam-Hatip-Vaiz 1/4 maaşları ne kadar oldu, kaç TL kaç arttı?
- Zamlı uzman öğretmen maaşları 2024 ne kadar, kaç TL oldu? Yeni 1/4 öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
- Mühendis zamlı maaşları 2024 | Ocak artışıyla mühendis 1/4, teknisyen (Lise) maaşları ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? İşte A'dan Z'ye yeni aylıklar...
- Ocak zammı ile askeri personel TSK maaşları ne kadar oldu? Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları 2024!
- Hemşire zamlı maaşları 2024 | Hemşire, ebe aylıkları ocak zammı ile ne kadar, kaç TL oldu?
- 7.500, 7.600, 7.700, 7.800, 7.900, 8.000 TL emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Ocak %37,57 zamlı maaş hesabı...