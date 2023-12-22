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Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Bilet satışları başladı mı, hangi gün başlayacak?

FENERBAHÇE ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2023
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Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Bilet satışları başladı mı, hangi gün başlayacak?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki heyecan dolu derbi, futbolseverlerin merakla beklediği bir karşılaşma olurken, zirvedeki yerini koruma mücadelesi veren Fenerbahçe, haftaya kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu kritik mücadele öncesinde taraftarlar, maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihi araştırmaya başlamış durumda. Peki derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Bilet satışları başladı mı, hangi gün başlayacak?

Türk futbolunun en heyecanlı ve geleneksel mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Süper Lig'in 18. haftasında nefesleri kesecek bir atmosferde gerçekleşecek. Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki bu kritik maç, futbolseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği bir olay. Taraftarlar, bu heyecanlı mücadeleyi stadyumda izlemek için şimdiden araştırmalara başlamış durumda. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Mücadele 24 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.

24 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

Bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.000,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4.500,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5.100,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6.000,00 TL

Maraton Alt E Blok: 6.600,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 18.000,00 TL

Misafir Tribünü: 1.430,00 TL

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