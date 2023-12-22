Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Bilet satışları başladı mı, hangi gün başlayacak?

Türk futbolunun en heyecanlı ve geleneksel mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, Süper Lig'in 18. haftasında nefesleri kesecek bir atmosferde gerçekleşecek. Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki bu kritik maç, futbolseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği bir olay. Taraftarlar, bu heyecanlı mücadeleyi stadyumda izlemek için şimdiden araştırmalara başlamış durumda. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN?