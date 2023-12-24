Fred Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa'da Fred olacak mı? Kırmızı kart cezası iptal edilebilir mi, kaç maç ceza alacak?
Fenerbahçe'nin kilit oyuncularından biri olan Fred, dünkü Kayserispor mücadelesinde hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle son anlarda kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu durum, Brezilyalı futbolcunun ligde oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Ancak Fred'in Süper Kupa mücadelesinde forma giyme ihtimali bulunuyor. Peki Fred Galatasaray maçında oynayacak mı?
Sarı-Lacivertli ekibin önemli isimlerinden biri olan Fred, Kayserispor deplasmanında oynanan ve 4-3'lük galibiyetle sonuçlanan mücadelede kırmızı kart görerek hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Ancak futbolun kuralları gereği Brezilyalı oyuncunun, takımının Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçında sahaya çıkma ihtimali oldukça yüksek. İşte detayları...
Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında gösterdiği performansla galibiyet serisini sürdürdü. İki takım arasındaki son 4 resmi karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, rakibini Türkiye Kupası'nda 1-0 yendikten sonra, 3'ü Süper Lig ve 1'i kupa olmak üzere 4 mağlubiyet yaşattı. Bu sezon, Fenerbahçe ligde deplasmanda yenilmeyen tek takım olarak öne çıkıyordu. Kanarya, dış sahada 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
FRED'E KIRMIZI KART CEZASI
Fenerbahçe, Kayserispor mücadelesinde hatasız bir oyun sergileyerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Ancak, maçın son anlarında Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın inanılmaz agresif hareketleri ortamı germeye yetti ve ikisi de kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu durum, Galatasaray derbisi öncesi Sarı-Lacivertliler için büyük bir şok oldu. Fred, 90+9. dakikada hakemle diyaloğa girdiği için direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
FRED SÜPER KUPA'DA OYNAYACAK MI?
Ligdeki Galatasaray maçını kaçıracak olan yıldız oyuncunun cezası açıklandı.
PFDK, Fred'e 3 maç ceza verdi.
Mert Hakan Yandaş ise 2 maç ceza aldı.
2 oyuncu da 29 Aralık'ta oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Aydın AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Artvin Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Artvin yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- Süper Kupa maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe saat kaçta, nerede oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
- Muğla deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Aralık AFAD-KANDİLLİ son gelişmeler
- Süper Lig ilk yarı bitiş tarihi 2023-2024 | Devre arası ne zaman, başladı mı? İkinci yarıda maçlar ne zaman başlayacak?
- beIN Sports 1 canlı izle 24 Aralık 2023 | FB-GS derbi maçını veren kanallar listesi! Canlı yayın internetten nasıl izlenir?
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 25 Aralık okullar hangi illerde tatil edildi? MEB - Valilik açıklamaları...
- beIN Sport tek maç satın alma var mı? 2023 BeIN Sports (Digiturk) ücretsiz mi, ne kadar, paket fiyatları kaç TL?
- AK Parti Kilis belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Kilis AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi.
- AK Parti Karabük belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Karabük AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- TOD derbi paket fiyatları 2023 ⚽ | Fenerbahçe-Galatasaray tek maç satın alma ne kadar, kaç TL? Süper Lig TOD TV Bein Sports üyeliği nasıl yapılır?
- AK Parti Yalova belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Yalova AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi