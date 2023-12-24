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Fred Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa'da Fred olacak mı? Kırmızı kart cezası iptal edilebilir mi, kaç maç ceza alacak?

FENERBAHÇE ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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Fred Galatasaray maçında oynayacak mı? Süper Kupa’da Fred olacak mı? Kırmızı kart cezası iptal edilebilir mi, kaç maç ceza alacak?

Fenerbahçe'nin kilit oyuncularından biri olan Fred, dünkü Kayserispor mücadelesinde hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle son anlarda kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu durum, Brezilyalı futbolcunun ligde oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Ancak Fred'in Süper Kupa mücadelesinde forma giyme ihtimali bulunuyor. Peki Fred Galatasaray maçında oynayacak mı?

Sarı-Lacivertli ekibin önemli isimlerinden biri olan Fred, Kayserispor deplasmanında oynanan ve 4-3'lük galibiyetle sonuçlanan mücadelede kırmızı kart görerek hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Ancak futbolun kuralları gereği Brezilyalı oyuncunun, takımının Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçında sahaya çıkma ihtimali oldukça yüksek. İşte detayları...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında gösterdiği performansla galibiyet serisini sürdürdü. İki takım arasındaki son 4 resmi karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, rakibini Türkiye Kupası'nda 1-0 yendikten sonra, 3'ü Süper Lig ve 1'i kupa olmak üzere 4 mağlubiyet yaşattı. Bu sezon, Fenerbahçe ligde deplasmanda yenilmeyen tek takım olarak öne çıkıyordu. Kanarya, dış sahada 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

FRED'E KIRMIZI KART CEZASI

Fenerbahçe, Kayserispor mücadelesinde hatasız bir oyun sergileyerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Ancak, maçın son anlarında Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın inanılmaz agresif hareketleri ortamı germeye yetti ve ikisi de kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu durum, Galatasaray derbisi öncesi Sarı-Lacivertliler için büyük bir şok oldu. Fred, 90+9. dakikada hakemle diyaloğa girdiği için direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

FRED SÜPER KUPA'DA OYNAYACAK MI?

Ligdeki Galatasaray maçını kaçıracak olan yıldız oyuncunun cezası açıklandı.

PFDK, Fred'e 3 maç ceza verdi.

Mert Hakan Yandaş ise 2 maç ceza aldı.

2 oyuncu da 29 Aralık'ta oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.

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