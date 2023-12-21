Fred kırmızı kart cezası 2023 | Fred Süper Kupa maçında oynayacak mı? Galatasaray derbisine çıkacak mı? Son gelişmeler...
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu ve tam 7 golün atıldığı nefes kesen bir mücadele sonrasında sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligde toplamda 43 puana ulaştı ve hafta sonu oynanacak olan derbi öncesinde moral depoladı. Ancak, maçın son saniyelerinde Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kart görmesi, Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından iki ismin cezalı duruma düşmesine neden oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3'lük skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak, sarı-lacivertli takımda yıldız oyunculardan Fred'in gördüğü kırmızı kart, maçın ana konularından biri oldu. Fred'in, cezalı duruma düşmesi nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği kesinleşti. Öte yandan, Fred'in, Süper Kupa maçında sahada yer alıp almayacağı ise büyük bir merak konusu haline geldi. Peki Fred Süper Kupa maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe Zorlu Mücadeleyi 4-3 Kazandı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 4-3'lük skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu kritik mücadelede sarı-lacivertliler, liderlik yolunda önemli bir adım attı.
Fred'in Kırmızı Kartı ve Derbi Öncesi Sıkıntı
Ancak, Fenerbahçe'de maçın son anlarında yaşanan olumsuz bir olay taraftarları endişelendirdi. Fred'in mücadelenin 90+10. dakikasında gördüğü kırmızı kart, tecrübeli oyuncunun Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Bu durum, derbi öncesi takımın savunma hattında sıkıntı yaşanabileceği endişesini beraberinde getiriyor.
Süper Kupa Maçında Fred Belirsizliği
Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında Fred'in durumu belirsizliğini koruyor. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'na göre Fred'e verilen cezanın süresi, Süper Kupa'da forma giyip giyemeyeceğini belirleyecek.
Liderlik Yolunda Önemli Adım
Fenerbahçe, Kayserispor galibiyetiyle ligdeki liderliğini sürdürüyor. Ancak, önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi yaşanan kritik gelişmeler, sarı-lacivertli takımın zorlu bir periyoda gireceğini gösteriyor.
FRED'İN CEZASI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
Fenerbahçe'de Fred'in ne kadar ceza alacağı ise hakemin raporunun ardından belli olacak.
Futbol Disiplin Talimatına göre;
(6)Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki resmi müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler.
(7)Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip profesyonel lig ve kupa müsabakalarında infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler, cezalarının infazı tamamlanana kadar hiçbir resmi müsabakalarda oynayamazlar veya görev alamazlar.
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