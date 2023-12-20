Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? 20 Aralık Çarşamba FB maçı şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in heyecan dolu 17. haftasında lider Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Bu önemli mücadele futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Fenerbahçe, ligin zirvesindeki yerini korumak ve Galatasaray ile oynayacağı kritik derbi öncesinde puan kaybı yaşamamak adına Kayserispor karşısında galibiyet arayacak. Her iki takımın da ligdeki performansları merakla izlenirken, maçın sonucu hem liderlik yarışını etkileyecek hem de taraftarları heyecanlandıracak.
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi son lig maçına çıkıyor. Bugün oynanacak olan mücadelede lider Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk yarısında ligin zirvesindeki yerini koruyan sarı-lacivertli ekip, Galatasaray ile oynayacağı kritik derbi öncesi Kayserispor'u mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Peki Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Süper Lig'de 17. haftanın maçları bu hafta oynanıyor. Kayserispor Fenerbahçe maçı da 20 Aralık Çarşamba günü yani bugün oynanacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.
MÜCADELE HANGİ KANALDA?
Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç, beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Öncelikler şunu belirtelim ki, mücadelenin şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Canlı seyretmek isteyen taraftarlar kanal tarafından belirlenen aylık abonelik ücretini ödeyerek takip edebilirler.
Kayserispor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri:
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Boa Morte, Ramazan Civelek, Kemen, Cardoso, Thiam.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Batshuayi.
FENERBAHÇE'DE DZEKO YOK
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Adalesinde zorlanma tespit edilen Boşnak golcü Edin Dzeko, Kayserispor maçı kadrosunda yer almazken Miha Zajc ve Ryan Kent de kadroya dahil edilmeyen bir diğer isim oldu.
Samet Akaydin ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve Kayseri'ye hareket eden Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi.
İRFAN CAN VE CRESPO SINIRDA
Kanarya'da, Kayserispor karşılaşması öncesi iki oyuncu kart sınırında yer alıyor. Eğer bugün İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo kart görürlerse, önümüzdeki pazar günü ligde Galatasaray'la iç sahada oynanacak derbide forma giyemeyecek.
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- Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? 20 Aralık Çarşamba FB maçı şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler...
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