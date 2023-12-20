Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? 20 Aralık Çarşamba FB maçı şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11’ler...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Adalesinde zorlanma tespit edilen Boşnak golcü Edin Dzeko, Kayserispor maçı kadrosunda yer almazken Miha Zajc ve Ryan Kent de kadroya dahil edilmeyen bir diğer isim oldu.

Samet Akaydin ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve Kayseri'ye hareket eden Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: