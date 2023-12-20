Fenerbahçe’de geri sayım başladı! Forvetler kaçacak delik arayacak: Hayırlı olsun!

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle savunma hattını güçlendirmek isteyen yönetim, transfer gelişmelerini yakından takip ediyor. Sarı lacivertli kurmaylar, takımın defans hattına katkı sağlamak amacıyla İngiltere'ye sürpriz bir transfer için harekete geçti. Görüşmeler ve transfer pazarlıkları için İngiltere'ye gidilen bu ismin kimliği ise merak konusu oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam ederken, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon yarıştıkları tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor ve bu amaca ulaşmak için sıkı bir plan izliyor.

Savunma Bölgesine Nokta Atışı Transfer