Fenerbahçe'de geri sayım başladı! Forvetler kaçacak delik arayacak: Hayırlı olsun!
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle savunma hattını güçlendirmek isteyen yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, sarı lacivertli kulübün yetkilileri, sürpriz bir ismi transfer gündemine aldı. İşte taraftarları sevinçten dört köşe yapacak haber...
Fenerbahçe, ara transfer dönemi için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle savunma hattını güçlendirmek isteyen yönetim, transfer gelişmelerini yakından takip ediyor. Sarı lacivertli kurmaylar, takımın defans hattına katkı sağlamak amacıyla İngiltere'ye sürpriz bir transfer için harekete geçti. Görüşmeler ve transfer pazarlıkları için İngiltere'ye gidilen bu ismin kimliği ise merak konusu oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam ederken, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon yarıştıkları tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor ve bu amaca ulaşmak için sıkı bir plan izliyor.
Savunma Bölgesine Nokta Atışı Transfer
Devre arasına yaklaşırken, Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi ve eksik bölgelere nokta atışı transferler planlıyor. Özellikle savunma bölgesine öncelik veren sarı-lacivertliler, rotasyonlarını güçlendirmek adına önemli hamleler yapmaya kararlı.
Stoper Transferinde Son Hamle
Fenerbahçe, stoper transferinde önemli bir adım attı ve bu alanda kadrosunu güçlendirmek için Malang Sarr ile anlaşmaya vardı. Sezon boyunca yaşanan üst üste sakatlıklar, teknik heyeti zor durumda bıraktı ve Fenerbahçe, bu sorunu çözmek için İngiltere'ye yöneldi.
İngiltere'den Gelen Malang Sarr
Yönetici Selahattin Baki, uzun süredir gündemde olan Malang Sarr'ın transferi için İngiltere'ye çıkarma yaptı. Chelsea ile yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde sonuçlandı ve 24 yaşındaki Fransız stoperin sarı-lacivertli serüveni resmen başladı.
Kariyerine Bedelsiz Başlayan Sarr
Malang Sarr, 2020 yılında Nice'den bedelsiz olarak Chelsea'ye transfer oldu. Kısa bir süre sonra Porto ve Monaco'ya kiralanan genç yetenek, haziran ayında İngiliz ekibine döndü. Ancak Chelsea'nin gelecek planları arasında olmayan Sarr, ocak ayında Fenerbahçe ile anlaşarak takımdan ayrılacak.
Piyasa Değeri ve Performansı
Chelsea'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Malang Sarr'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Kariyerinde 189 resmi maça çıkan genç stoper, 5 gol ve 3 asistle etkileyici bir performans sergiledi.
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