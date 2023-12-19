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Fenerbahçe'de transfer çıkmazı! Hedefteki 2 isimden kötü haber

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.12.2023
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Fenerbahçe’de transfer çıkmazı! Hedefteki 2 isimden kötü haber

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün... Devre arasında stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile Serdar Saatçı için yapılan görüşmelerde ilk etapta istediği sonucu alamayınca rotasını yabancı isimlere çevirdi.

Fenerbahçe'de önce Djiku'nun, ardından da Serdar Aziz'in dönüşü ile Teknik Direktör İsmail Kartal'ın defans bölgesinde eli güçlendi. Buna rağmen sarı-lacivertli yönetimin devre arasında stoper takviyesi yapmak istediği öğrenildi.

Özellikle Süper Lig'de şampiyonluk özlemine noktalamak için yıldız isimlerden oluşan bir kadro kuran Fenerbahçe, ikinci devrede herhangi bir sürpriz yaşamamak adına işi sıkı tutmak istiyor. Defans için Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü, Braga'dan da Serdar Saatçı öncelikli hedef olarak öne çıkarken, iki oyuncunun da transferinin zor olduğu ortaya çıktı.

Çağlar ilk yarıda istediği süreleri alamasa da İspanyol ekibin hocası Simeone'nin milli futbolcunun özellikle idman performansından memnun olduğu ve ikinci devrede ona daha fazla şans vereceği bildirildi. Serdar ise şu ana kadar Portekiz temsilcisinde ligde 8, Avrupa'da da 3 maçta görev yaparken, performansıyla göz doldurdu. Bu yüzden Braga'nın onu bırakmaya çok fazla yanaşmadığı öğrenildi.

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