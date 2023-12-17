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181 gol, 57 asist… Fenerbahçe’ye geliyor; Ronaldo gibi gol makinesi! 1.97’lik dev Batshuayi’yi unutturacak

FENERBAHÇE ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
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181 gol, 57 asist… Fenerbahçe’ye geliyor; Ronaldo gibi gol makinesi! 1.97’lik dev Batshuayi’yi unutturacak

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken, Michy Batshuayi'nin ocak ayında takımdan ayrılacağı haberleri taraftarları heyecanlandırmış durumda. Sarı lacivertli ekip, bu ayrılığın ardından golcü pozisyonuna güçlü bir takviye yapma planları yapıyor. Kulüp, gündeminde Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve şu sıralarda Galatasaray'ın radarında olan bir yıldız ismi bulunduruyor.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor ve Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağı resmi olarak duyuruldu. Bu ayrılık sonrasında sarı lacivertli ekip, devre arasında golcü pozisyonuna yapılacak takviye için planlarını hız kesmeden sürdürüyor. İşte Kanarya'nın gündemindeki gol makinesi..

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için hareketli günler yaşıyor. Takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin ocak ayında ayrılması beklenirken, Fenerbahçe yönetimi gözünü Hollandalı forvet Wout Weghorst'a dikti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başarı ve Sürpriz Ziyaretçi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun 6. ve son maçında Spartak Trnava'ya karşı 4-0'lık bir galibiyetle grubu lider olarak tamamladı. Bu başarılı maçta, statta sürpriz bir ziyaretçi vardı: Hollandalı golcü Wout Weghorst ve menajeri Simon Cziommer.

Weghorst Transferi İçin Gözler Ülker Stadı'nda

Weghorst'un Ülker Stadı'ndaki bu ziyareti, Fenerbahçe taraftarları arasında heyecan yarattı. Özellikle Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, Weghorst'un olası transferi daha da önem kazanıyor.

Weghorst, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve 18 maçta 13 gol atmıştı. Sezonun ikinci yarısını ise Manchester United'da geçiren Hollandalı golcü, bu sezon başında Hoffenheim'a kiralandı ve 14 resmi maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin Transfer Stratejisi

Fenerbahçe'nin devre arası transfer stratejisi, takımın ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Weghorst gibi deneyimli bir golcünün takıma katılması, özellikle hücum hattını güçlendirecek bir hamle olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.

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