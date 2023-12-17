181 gol, 57 asist… Fenerbahçe’ye geliyor; Ronaldo gibi gol makinesi! 1.97’lik dev Batshuayi’yi unutturacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun 6. ve son maçında Spartak Trnava'ya karşı 4-0'lık bir galibiyetle grubu lider olarak tamamladı. Bu başarılı maçta, statta sürpriz bir ziyaretçi vardı: Hollandalı golcü Wout Weghorst ve menajeri Simon Cziommer.

Weghorst Transferi İçin Gözler Ülker Stadı'nda