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Haberler Fenerbahçe Haberleri UEFA Konferans Ligi kura ve Play-Off maç tarihleri | 2023 Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? Kanarya'nın muhtemel rakipleri...

UEFA Konferans Ligi kura ve Play-Off maç tarihleri | 2023 Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? Kanarya'nın muhtemel rakipleri...

FENERBAHÇE ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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UEFA Konferans Ligi kura ve Play-Off maç tarihleri | 2023 Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? Kanarya’nın muhtemel rakipleri...

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasındaki son hafta maçları dün oynanarak tamamlandı. Fenerbahçe, H Grubu'nu liderlikle tamamlayarak bir üst tura çıkmayı başardı, ancak diğer temsilcimiz Beşiktaş, gruptan çıkma şansını kaybetti. Bu gelişme, futbolseverlerin merakla beklediği Konferans Ligi play-off kura çekim tarihini gündeme getirdi. Peki Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu?

UEFA Konferans Ligi Play-Off kura çekimi ve maç tarihleri, futbol mücadelelerini yakından takip eden sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Kura çekimi, takımların bir üst tura çıkma şansını belirleyecek önemli bir adımı temsil ederken, hangi takımların eşleşeceği ise büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte UEFA Konferans Ligi kura tarihi...

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Konferans Ligi Play-Off maçları UEFA takvimine göre Şubat ayında, son 16 maçları ise Mart ayında oynanacak.

H GRUBU PUAN DURUMU

H grubunun puan durumu ise şu şekilde;

1. Fenerbahçe (12 puan),

2. Ludogorets (12 puan),

3. Nordsjaelland (10 puan),

4. Spartak Trnava (1 puan).

İşte UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Olympiakos

Ajax

Real Betis

Sturm Graz

Royale Union Saint-Gilloise

Maccabi Haifa

Servette

Molde

UEFA Konferans Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Bratislava

Gent

Dinamo Zagreb

Bodo/Glimt

Legia Varasova

Ferençvaroş

Frankfurt

Ludogorets

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